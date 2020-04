Genetician roman: Metoda testarii este vitala. Reinfecția poate fi o eroare in testarea inițiala. VIDEOINTERVIU

Un profesionist cu o credibilitate neștirbită, care a format generații de praticieni în domeniul geneticii și criminalisticii, face apel la cumpătare și gândire strategică în abordarea pandemiei COVID-19. Ligia Bărbării face apel la autorități să organizeze laboratoare de referință pentru COVID-19, la care să apeleze Direcțiile de Sănătate Publică, pentru a evita erorile de testare. The post Genetician român: Metoda testării este vitală. Reinfecția poate fi o eroare în testarea inițială. VIDEOINTERVIU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.