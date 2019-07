George Burcea a turbat de suparare din cauza Andreei Balan: ”Te parasesc...”

O postare a fashion editorului Iulia Albu a facut insa ca George Burcea sa isi iasa din pepeni, iubitul Andreei Balan intervenind, oarecum inutil, intr-o discutie din care nu au lipsit jignirile, care mai de care mai urate, cantareata fiind atacata din toate partile pentru comportamentul pe care l-a avut in timpul in care a fost in spital.

Mai exact, Iulia Albu a condamnat, intr-o postare, comportamentul Andreei Balan, sustinand ca artista isi dorea doar sa atraga atenmtia, sa profite de situatia dificila in care era si, evident, sa obtina un profit frumusel din aceste actihuni. Vazand asa ceva, George Burcea a simtit nevoia sa intervina in discutie cu o serie de comentarii in care incearca sa ii desfiinseze argumentele fashion editorului. Doar ca, ceva care se anunta ca fiind doar o diferenta de opinii, inceputa pe un ton usor ironic, s-a soldat cu un scandal in toata regula in care partenerul de viata al Andreei Balan a fost injurat, apostrofat si ironizat din toate partile. De altfel, inhamat la o munca titanica, George Burcea a incercat sa le raspunda tuturor, cu ironii fine, dar, la un moment dat, a cedat si l-a facut praf pe unul dintre cei care il jignisera. ”Inchei aici un capitol frumos si cu tine... gata, relatia noastra s-a terminat. Te parasesc, dobitocule ce esti. Fumeaza ce vrei, dar sigur n-as fuma vreodata ce ai tu... Chestia aia e proasta, iti spun... Vrei ceva bun, scrie-mi in privat si te rezolva baietu`”, a scris George Burcea, punand astfel punct controverselor cu privire la postarea Iuliei Albu.

Andreea Balan, stop cardio-respirator in timpul nasterii

Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator, acum cateva saptamani, in timp ce medicii o supuneau unei operatii de cezariana. Din fericire, starea ei a fost stabilizata, iar artista se recupereaza acum dupa ce a adus pe lume cea de-a doua fetita. Vestea ca Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator i-a alarmat pe fani, iar multi dintre ei si-au reamintit declaratiile artistei chiar inainte de a naste. "Dintotdeuna mi-am dorit 2 copii si am stiut ca intr-o zi dorinta se va indeplini. Ma bucur ca sunt fete amandoua si sper sa se iubeasca la infinit si sa se sustina. Este ultima burtica din aceasta viata si profit la maxim in ultimele zile, de loviturile dragalase din burtica", a scris Andreea Balan, cu doar 2 zile inainte de a naste. "In urma zvonurilor care au tot circulat, doresc sa confirm ca intr-adevar, Andreea a suferit un stop cardiorespirator. In acest moment ea este stabila. Fetita noastra, Clara Maria, este sanatoasa si cantareste 3.2 kg. Multumim intregii echipe medicale pentru profesionalismul de care au dat dovada. Va multumim pentru mesaje si va vom tine la curent cu starea de sanatate a Andreei", a transmis, la acea vreme, George Burcea. Din pacate, problemele Andreei Balan au reaparut, ea avand nevoie de alte doua interventii din cauza hematoamelor aparute.



Andreea Balan si George Burcea formeaza un cuplu inca din 2015, relatia dintre cei doi fiind una foarte serioasa, chiar daca cei doi nu sunt casatoriti. Andreea Balan este cantareata si jurata in cadrul emisiunii "Te cunosc de undeva", difuzata in fiecare sambata seara, pe Antena 1. George Burcea este actor si a aparut in mai multe videoclipuri, filme, dar si piese de teatru. Andreea Balan a devenit mama pentru prima data pe 9 octombrie 2016.

