George Burcea, declaratie surprinzatoare cand a fost intrebat despre consumul de droguri: "Mi-am rezolvat dosarul"

George Burcea este extrem de relaxat in privinta problemei cu care s-a confruntat cu nici doua luni in urma – consumul de droguri – si pare sa nu ia deloc in serios toata situatia. Iata care este cea mai recenta declaratie a actorului!

George Burcea nu traieste cea mai fasta perioada a vietii lui – actorul s-a despartit recent de sotia lui, Andreea Balan, si se confrunta si cu probleme judiciare din cauza consumului de stupefiante.

George Burcea a consumat cocaina

La finele lunii februarie, George Burcea a fost oprit de politie in cadrul unui control de rutina, in urma testarii cu aparatul Drugtest stabilindu-se ca a consumat stupefiante. Ulterior, s-a stabilit ca era vorba despre cocaina.

„In jurul orei 10.00, in timp ce rula cu autoturismul pe B-dul Eroilor din orasul Voluntari, pe sensul catre municipiul Bucuresti, numitul B.G.V. a fost oprit de un echipaj de politie din cadrul IPJ Ilfov-Serviciul Rutier, imprejurare in care acesta a fost testat cu aparatul Drager Drug Test 5000, rezultatul testarii indicand o valoare pozitiva a „Cocaine’, motiv pentru care conducatorul auto a fost condus catre o unitate spitaliceasca in vederea recoltarii probelor biologice de sange”, au lamurit procurorii.

Fostul sot al Andreei Balan nu ia lucrurile in serios

Cu toate acestea, actorul nu pare deloc afectat de situatia in care se afla si nici de potentialele consecinte. Intrebat despre dosarul penal care i-a fost deschis, George Burcea a dat, pentru cancan.ro, un raspuns halucinant, parand ca nu ia deloc situatia in serios: 'Am pile. Mi-am rezolvat dosarul'. Dupa care a conchis ironic: 'Maine seara, pe la 22, fac un «deal» mare de cox', desi nu se afla deloc in postura in care sa-si poata permite un asemenea gen de umor…

Detalii din culisele divortului

Chiar daca nu a intrat prea mult in amanunte, Andreea a lasat sa se inteleaga in vlogurile ei ca George incepuse sa-si neglijeze familia, acesta fiind un motiv intemeiat pentru despartire. Conform wowbiz.ro, care citeaza surse din proximitatea celor doi, lucrurile ar fi stat mult mai rau decat a crezut toata lumea…

„George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea, de fata cu fetele si cu cei din jur, nu conta ca erau acolo mama Andreei, bona fetitelor sau altii, din staff-ul ei. De multe ori, ea incerca sa il calmeze, dar nu reusea deloc. El nu mai avea chef sa stea casa, iar cand Andreea Balan il intreba ce face, unde merge, i se raspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricat a incercat ea sa traga cu familia. El nu mai voia sa o ajute, practic, in casa, chiar daca Andreea aducea toti banii si mergea si la munca, la concerte, la inregistrari, la filmari, pe unde avea treaba”, a povestit sursa pentru publicatia citata.

