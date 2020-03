George Burcea a fost prins drogat la volan cu cateva zile in urma. Conform unui comunicat de presa emis de autoritati acesta consumase cocaina. Totusi, se pare ca acest eveniment nu l-a marcat deloc pe actor, care ii ia misto pe procurori printr-un gest scandalos pe retelele de socializare.

George Burcea, gest scandalos dupa ce a fost prins drogat la volan. Cum ii ia la misto pe procurori

Dupa tot scandalul dintre el si Andreea Balan, George Burcea si-a gasit liniste in substantele interzise. Actorul a fost prins la volan sub influenta cocainei si, desi nu a vrut sa dea declaratii in acest sens, autoritatile au emis un comunicat in care au explciat toata situatia.

„In jurul orei 10.00, in timp ce rula cu autoturismul pe B-dul Eroilor din orasul Voluntari, pe sensul catre municipiul Bucuresti, numitul B.G.V. a fost oprit de un echipaj de politie din cadrul IPJ Ilfov-Serviciul Rutier, imprejurare in care acesta a fost testat cu aparatul Drager Drug Test 5000, rezultatul testarii indicand o valoare pozitiva a „Cocaine”, motiv pentru care conducatorul auto a fost condus catre o unitate spitaliceasca in vederea recoltarii probelor biologice de sange”, au lamurit procurorii.

Aseara actorul nu s-a mai putut abtine si a facut o gluma de-a dreptul sinistra pe profilul sau de Instagram. Actorul a filmat momentul in care “face o linuta” cu cardul, pe masa. Doar ca, o secunda mai tarziu, trece o gogoasa peste. Asa ca, nu era vorba de cocaina de data asta, ci de… faina. Pe fundal se auzea o melodie sugestiva: Eric Clapton – Cocaine.

Bineinteles, aceasta gluma a scandalizat pe toata lumea, mai ales acum cand sotia sa sufera din pricina comportamentului sau.

