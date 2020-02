George Burcea, prins drogat la volan. Este consumator de cocaina

Cosmarul continua pentru Andreea Balan, dupa ce sotul ei, George Burcea, a fost prins drogat la volan cu cateva zile in urma. Acum a iesit totul la iveala si se pare ca actorul a iesit pozitiv la testul pe care i l-au facut politistii, afandu-se sub influenta cocainei.

George Burcea prins drogat la volan. I-a fost deschis dosar penal

De mai multe zile Andreea Balan si George Burcea trec printr-o situatie foarte grea. Au aparut numeroase zvonuri conform carora ei sunt in pragul divortului. Atat Andreea cat si sotul ei le-au confirmat oarecum prin postarile dubioase pe care le-au facut in zilele precedente pe retelele de socializare.

Acum un nou scandal sta sa izbucneasca dupa ce George Burcea a fost prins drogat la volan. Totul s-a petrecut pe data de 21 februarie.Potrivit surselor Click!, pe 21 februarie, la ora 10.00, acesta conducea un Mitsubishi si a fost tras pe dreapta pe Bd. Eroilor, din localitatea ilfoveana Voluntari, la doar cateva strazi distanta de locuinta sa.

”A fost testat cu aparatul Drug Test si a iesit pozitiv la cocaina. A fost bagat in masina Politiei si dus la IML, unde i-au fost recoltate probe de sange si de urina. Acesta a fost cooperant si se vedea in comportamentul lui ca ceva nu este in regula”, au declarat surse apropiate celor doi.

Culmea este ca George Burcea nu ar fi fost oprit intamplator de un filtru, ci a fost filat mai multa vreme. Autoritatile cunoasteau faptul ca el este consumator de mai mult timp. Acum actorul s-a ales cu dosar penal, iar autoritatile asteapta buletinul toxicologic de la medicii legisti,pentru a afla concentratia de cocaina pe care o avea in organism, dar si cum substanta i-a putut influenta capacitatea de a conduce un autoturism pe drumurile publice.

”Dosarul va ajunge pe masa procurorului si apoi va fi trimis in judecata. Potrivit Codului Penal, fapta se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an, de obicei cu suspendare”, au explicat sursele Click!.

Intre timp lucrurile par a fi tot mai dificile intre Andreea Balan si Burcea, avand in vedere ca ieri, el a postat un mesaj foarte dur pe Instagram si multi au considerat ca ii este destinat sotiei sale: „VEZI-TI DE ROLUL TAU”.

