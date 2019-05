George Clooney se intoarce in lumea televiziunii, intr-o varianta mai satirica

Actorul american George Clooney se întoarce în lumea televiziunii pe 17 mai, cu o miniserie realizată după romanul lui Joseph Heller, "Catch-22", relatează Reuters, potrivit mediafax.

"Catch-22" este un roman satiric publicat în 1961, a cărui acțiune are loc în timpul celui de-al doilea război mondial. Cartea urmărește lui Yossarian, care este furios pe faptul că armata îi mărește numărul de misiuni aeriene pe care va trebui să le facă pentru a fi eliberat din funcție. Singura modalitate prin care el le poate evita este să se declare nebun, însă singurul fel în care poate face acest lucru este prin implicarea în mai multe misiuni periculoase, de bombardare. Titlul cărții este o formulă birocratică fictivă, legată de un raționament ilogic și imoral.

Cartea lui Joseph Heller a fost ecranizată pentru marele ecran în 1970. Un pilot pentru un serial de comedie bazat pe roman a fost făcut și televizat de Paramount în 1973.

Clooney, care joacă rolul locotenentului (ulterior devenit general) Scheisskopf, a fost producătorul executiv al miniseriei de șase episoade, și a regizat două dintre părțile acesteia. "Am fost de părere că acesta e un fel distractiv de a spune această poveste. Este greu să povestești ceva atât de complex într-o peliculă de două ore", a afirmat Clooney marți seară, la premiera de gală a "Catch-22". Actorul susține că producția nu s-a concentrat extrem de mult asupra mediului în care să fie făcută ecranizarea, ci mai degrabă pe spunerea poveștii.

Rolul personajului principal este interpretat de Christopher Abbott, cunoscut din serialul "The Sinner". Kyle Chandler, care a apărut în pelicula "The Wolf of Wall Street/Lupul de pe Wall Street", joacă rolul colonelului Catchcart.

"Este o piesă intensă, este satirică, este dramatică, este sfâșâietoare, este extrem de amuzantă", a afirmat Abbott. "Trăiește cam într-o lume de sine stătătoare, dar cred că temele sunt, într-un fel, universale pentru că ele abordează, practic, condiția umană", a continuat acesta.

Miniseria "Catch-22" va apărea pe platforma americană Hulu pe 17 mai.

George Clooney este unul dintre cei mai cunoscuți actori americani la nivel mondial. Acesta a fost nominalizat de opt ori la premiile Academiei de film americane și a câștigat două premii Oscar, unul pentru cel mai bun rol secundar, cel din "Syriana", şi un altul pentru cel mai bun lungmetraj, ca producător al peliculei "Argo".