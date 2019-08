Fostul șef SRI, George Maior, este citat pentru vineri, 30 august, de către procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care Laura Codruța Kovesiare calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au declarat că fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, a The post George Maior, citat la SIIJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.