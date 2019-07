George Maior continua sa-si bata joc: REFUZA sa se prezinte in fata procurorilor

George Maior 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); George Maior, fost sef SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, nu se va prezenta la audierea programata pentru 23 iulie la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Citat in dosarul fostei sefe a DNA, Maior invoca faptul ca ar avea intalniri importante in SUA, desi este o perioada de concedii. Maior a mai fost citat la audieri la SIIJ si in luna mai. Ministerul Afacerilor Externe a comunicat insa Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie ca George Maior nu se va putea prezenta la audieri, din motive de sanatate. Breaking news! George Maior va fi audiat in dosarul Laurei Codruta Kovesi In acest dosar, au fost audiati deja fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, ...