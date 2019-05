George Maior ii face jocul Laurei Codruta Kovesi. Nu se prezinta la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie

George Maior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul director SRI George Maior a transmis, prin Ministerul Afacerilor Externe, Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), ca nu se va putea prezenta la audierea de astazi din motive care tin de sanatatea sa. El a fost citat de catre procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru astazi in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruta Kovesi are calitatea de inculpat. Zi IMPORTANTA in dosarul Laurei Codruta Kovesi, la SIIJ. Cine ajunge in fata procurorilor In acest dosar, au fost audiati deja fostul ministru de Interne Gabriel Oprea si fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, ambii in calitate de mar ...