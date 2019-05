George Maior, protejat de Klaus Iohannis

iohannis maior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis il protejeaza in continuare pe George Maior, desi ministerul de Externe i-a cerut retragerea acestuia din functia de ambasador in Statele Unite. Sfarsitul rusinos al domnului George Maior A trecut o saptamana de la solicitare, dar presedintele nu a dat niciun semn ca vrea sa o ia in seama. De altfel, legea nu il obliga pe Iohannis sa se conformeze intr-o anumita perioada de timp, presedintele fiind cel care ia decizia finala in astfel de cazuri. Cu alte cuvinte, legea nu il obliga pe Klaus Iohannis sa aiba un termen exact pana la care poate sa raspunda solicitarii venita din partea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dar nu il obliga nici sa semneze rechemarea din fun ...