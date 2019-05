George Maior, rechemat din SUA. Propunerea, transmisa Președinției de Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis Președinției propunerea de rechemare în țară a lui George Maior și de numire a unui nou ambasador al României la Washington. Informația a fost confirmată, miercuri, de ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, în emisiunea “Esențial”, de la Antena 3, moderată de jurnalista Ana Maria Roman. “Comisia de politică externă The post George Maior, rechemat din SUA. Propunerea, transmisă Președinției de Ministerul Afacerilor Externe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.