Atacantul George Puşcaş a declarat, sâmbătă seară, că datoria lui este să dea gol, subliniind că se bucură că poate ajuta echipa naţională a României, potrivit news.ro.

"Mă bucur că am câştigat, că am luat cele trei puncte. Datoria mea este să dau gol, mă bucur că pot ajuta echipa. Vin meciurile mai importante, trebuie să fiu concentrat şi să dau tot. Este un vis să ajung cu echipa mare la CE, ar fi un vis să continui ce am făcut cu tineretul astă-vară. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să fac fericiţi românii şi familia mea", a declarat Puşcaş la Pro TV.

El se bucură de prezenţa mare a copiilor, marţi, la meciul cu Norvegia. "Sper ca toţi copiii să ne susţină marţi şi să înveţe câteva versuri din imn, să cânte alături de noi. Dacă obţinem o victorie mare marţi seară, cred că miercuri ar trebui să se dea liber la şcoli".