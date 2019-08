George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenta viitoarele romane

George R R Martin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scriitorul George R.R. Martin, a carui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat intr-un interviu acordat The Observer ca finalul productiei HBO nu va influenta viitoarele sale doua romane. „Nu schimba absolut nimic”, a spus el. „Nu poti multumi pe toata lumea, asa ca trebuie sa te multumesti pe tine”. Fara sa dea detalii, el s-a limitat la a spune ca unele teorii emise de fani sunt corecte, iar altele nu. „Vor afla cand voi fi terminat”. Creatorii serialului "Game of Thrones" au semnat un acord cu Netflix Despre influenta pe care a avut-o serialul HBO asupra lui, el a spu ...