George RR Martin, dupa Game of Thrones: ”Finalul cartii va fi diferit, vor fi si unicorni...”

Dupa ce ultimul episod al "Game of Thrones" a dezamagit pe majoritatea fanilor povestii, scriitorul George R. R. Martin, a carui saga a stat la baza scenariului, a simtit nevoia sa intervina si sa explice ca in ultimul sau roman din "Cantec de gheata si foc" va avea un final diferit. "Ultimul episod. Dupa 8 sezoane grozave, Game of Thrones a ajuns la final. Este greu de crezut. Sa fi trecut aproape un deceniu de la cina mea cu regizorii David Benioff si D.B. Weiss? I-am intrebat daca stiu cine este mama lui Jon Snow. Din fericire, stiau. Asa a inceput totul. N-am avut nicio idee, in acea dupa-amiaza la Palmier, ca eram pe punctul de a incepe o calatorie care avea sa-mi schimbe ...