George Soros, criticat vehement in Ungaria pentru raportu CE: 'De ce un miliardar-speculant are voie sa intre si sa iasa din biroul comisarilor europeni?'

Secretarul de stat în Ministerul ungar al Justiţiei susține că organizaţiile care asigură materialul complementar la raportul Comisiei Europene privind statul de drept sunt susţinute de fundaţia lui George Soros, informează Rador.

Pál Völner a subliniat: potrivit datelor existente, din cele 12 organizaţii care asigură materialul complementar la raportul Comisiei Europene, 11 sunt sprijinite de „organizaţiile lui Soros”.

În ultima perioadă cele 11 organizaţii au adoptat o atitudine antiguvernamentală, de exemplu în chestiunea privind migraţia sau „businessul închisorilor”.

De la formarea Guvernului Orbán, în 2010, Comisia Helsinki, de exemplu, „a primit de la Soros” drept sprijin aproximativ un miliard de forinţi, a spus oficialul ungar, care a mai precizat că funcţionarea acestor organizaţii este susţinută şi de Comisia Europeană, respectiv Ungaria este atacată chiar de Executivul de la Bruxelles în chestiunea privind migraţia şi statul de drept.

Potrivit secretarului de stat, „toate acestea apar în raport ca un fel de şantaj sau răzbunare”. „În raport sunt prezentate şi unele cazuri care au fost închise încă din 2014 de Ungaria în disputele care le-a avut cu Comisia Europeană”, a mai menţionat Völner.

Secretarul de stat în ministerul ungar al justiției a adăugat: „Raportul este inacceptabil, iar Uniunea Europeană ar trebui să analizeze, de ce un miliardar-speculant are voie să intre şi să iasă din biroul comisarilor europeni, de ce are voie să dea sfaturi în legătură cu finanţarea organizaţiilor societăţii civile sau despre ce fel de prevederi să fie aplicate în privinţa statului drept în ţările în care influenţa sa nu are efect din cauza forţelor creştin-conservatoare aflate la guvernare”.

Secretarul ungar de stat a fost întrebat de ziarişti, cum comentează faptul că postul naţional de radio din Germania a corectat ulterior articolul privind interviul realizat cu vicepreşedintele Parlamentului European, în care Katarina Barley a spus că trebuie înfometate din punct de vedere financiar acele ţări membre ale UE, cum ar fi Polonia şi Ungaria, în care încălcarea principiilor statului de drept nu se rezumă doar la cazuri izolate, ci este sistemică.

Potrivit postului naţional de radio din Germania, expresia „înfometare financiară” a fost folosită de vicepreşedintele PE în legătură cu premierul ungar, Viktor Orbán. La această remarcă Pál Völner a răspuns că „din gura unui german sună foarte nepotrivit când Polonia este ameninţată cu înfometare”. „Este o afirmaţie intolerabilă, este acelaşi lucru de parcă ar fi fost făcută orice altă afirmaţie antisemită”,a conchis Völner, care consideră că „Katarina Barley ar trebui să ia în calcul demisia sa”.

Comisia Europeană a publicat miercuri primul său raport privind statul de drept în Uniunea Europeană. Raportul, prezentat de vicepreşedinta CE pentru valori şi transparenţă Vera Jourova şi comisarul european pentru justiţie Didier Reynders, a fost realizat cu ajutorul contribuţiilor din partea fiecărui stat membru şi abordează atât evoluţiile pozitive, cât şi cele negative care s-au înregistrat în acest domeniu în întreaga UE.

Raportul menționează o serie de îngrijorări legate de independența justiției în Ungaria și în Polonia.

Ungaria și Polonia, care sunt deja amenințate de activarea Articolului 7 din Tratatul UE, riscă să piardă accesul la fondurile europene, dar amenință la rândul lor cu blocarea bugetului UE și a planului de redresare economică post Covid, în valoare de 750 de miliarde de euro.

Potrivit Digi24.ro, premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen în care îi cere să o demită pe Vera Jurova, după ce aceasta a făcut următoarea declarație pentru Der Spiegel: „Domnul Orban spune adesea că el construiește o democrație iliberală. Aș spune că de fapt construiește o democrație bolnavă”.