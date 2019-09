George Tal spune lucrurilor pe nume. De ce nu s-a insurat Daniela Gyorfi si nici nu are de gand s-o faca

George Tal spune lucrurilor pe nume. Iubitul artistei crede ca un act le-ar putea distruge relatia care functioneaza asa de mai bine de 11 ani.



Daniela Gyorfi si George Tal formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi.



Sunt impreuna de mai bine de 11 ani si nici macar faptul ca au devenit parinti nu i-a determinat sa-si oficializeze relatia. Motivul? George Tal spune lucrurilor pe nume:



”Nu avem nevoie de stres. Actele sunt cu dus si intors. Am functionat 11 ani asa. Daca un lucru merge bine, de ce sa-l schimbi? Eu fara Dana nu pot, si nici ea fara mine. Ne completam reciproc. Eu o previn cu multe lucruri privind educatia Mariei (n.r. fetita lor, in varsta de 6 ani), mai ales ca mai am o fata, deci am experienta si de multe ori imi da dreptate dupa”.



Tal a mai fost casatorit si are doi copii, o fata, Francesca si un baiat, George, care traiesc in Germania, alaturi de mama lor. In prezent, fiica sa cea mare lucreaza in domeniul afacerilor, si de ceva timp are si un prieten, pe care impresarul l-a cunoscut deja. Baiatul sau face fotbal de performanta la un club din Germania.

Asteapta oferte TV



George Tal nu a ascuns nici faptul ca si-ar dori ca Daniela sa faca si ea parte dintr-un proiect tv, dar nu in vreo emisiune care sa presupuna sa fie plecata o perioada de timp.



”Nu ne intereseaza sa fie plecata, ca sa se lase de muzica, pentru ca noi chiar avem concerte, dar ceva in parale da, doar ca nu am avut oferte”, a spus acesta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.