George Weah, primul Balon de Aur din afara Europei

Singurul jucător care a primit în acelaşi an trofeele FIFA World Player of The Year, Balonul de Aur şi Jucătorul African al Anului, George Weah a fost unul dintre marii atacanţi ai anilor ‘90 în fotbalul mondial. Născut pe 1 octombrie 1966 la Monrovia, capitala Liberiei, George Weah a fost crescut de o bunică întrucât […]

