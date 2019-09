Georgian Pop revine la butoanele 'securitații naționale' in Parlament

Deputatul Pro România Georgian Pop, fost lider al comisiei parlamentare de control a activității SRI, va prelua conducerea comisiei parlamentare speciale pentru legile securității naționale. Comisia a fost înființată în 2018 cu scopul de a actualiza legislatia si a intrat în hibernare de când președintele acesteia, Claudiu Manda, a plecat europarlamentar. Georgian Pop a condus comisia de control a SRI in legislatura 2012-2016, cand activa la PSD. Comisia pentru legile securitatii nationale este o replica a comisiei pentru legile justitiei in domeniul sigurantei nationale. Comisia analizeaza legile din sfera „securitatii nationale”, printre care legile de functionare a serviciilor secrete, propune modificari in legi, poate scrie noi legi si centralizeaza toate legile aflate in Parlament pe subiectul securitatii nationale. Rapoartele cu propunerile comisiei merg la plenul reunit pentru vot final.