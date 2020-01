Georgiana Vacaru a nascut 20 de copii pana la 42 de ani! Anunțul facut acum: „Daca raman din nou insarcinata, o sa..”

O femeie din Argeș a câștigat titlul de mama cu cei mai muți copii din România. Ea are 42 de ani și a adus pe lume, până acum, 20 de copii. Cel mai mare dintre ei are 23 de ani, iar cel mai mic are doar câteva zile. Gorgiana Văcaru este din satul Cotenești, comuna […]

The post Georgiana Văcaru a născut 20 de copii până la 42 de ani! Anunțul făcut acum: „Dacă rămân din nou însărcinată, o să..” appeared first on Cancan.ro.