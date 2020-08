Germania a inregistrat cea mai mare creștere a noilor infectari din ultimele trei luni

Germania a raportat miercuri cea mai mare creştere zilnică de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmit dpa şi Reuters, conform Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a anunţat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Această creştere, cea mai mare începând din data de 9 mai, ridică […] The post Germania a înregistrat cea mai mare creștere a noilor infectări din ultimele trei luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.