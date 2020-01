Germania: Anchetatorii primesc puteri sporite pentru a lupta impotriva pedofiliei online

Germania le va acorda puteri mai mari anchetatorilor în lupta împotriva pedofiliei online, după ce parlamentarii au aprobat vineri un nou pachet legislativ propus de guvern, relatează DPA preluat de agerpres.

Oamenii legii vor avea permisiunea să folosească imagini generate pe calculator cu abuzuri asupra copiilor pentru a avea acces la forumuri unde se fac schimburi de astfel de materiale.În mod normal, forumurile cer ca utilizatorii să îşi încarce propriul conţinut video cu acte de pedofilie pentru a primi acces, ceea ce le creează probleme anchetatorilor sub acoperire, care nu vor să cadă sub incidenţa legii."Aceste imagini generate pe calculator arată în mod înşelător ca imaginile reale, dar în ele nu apar copii reali", a spus ministrul Justiţiei, Christine Lambrecht.Măsurile vor fi permise doar în ultimă instanţă în unele anchete, odată ce o instanţă îşi dă acordul. Conform legislaţiei, nu este permis ca în imagini să apară persoane reale.În timpul dezbaterii din legislativ, mulţi parlamentari şi-au exprimat îngrijorarea că noile atribuţii nu vor face decât să crească volumul de materiale de acest fel în mediul online.Noua lege incriminează de asemenea încercarea de a stabili un contact sexual cu un copil prin intermediul reţelelor de socializare, ceea ce înseamnă că pedofilii pot fi judecaţi chiar dacă un ofiţer sub acoperire este cel care le răspunde avansurilor, şi nu un copil adevărat.