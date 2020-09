Germania ar putea organiza un referendum fara precedent in domeniul locuințelor

Ministerul de Interne al landului Berlin a dat undă verde joi, după o îndelungată luptă juridică, propunerii de referendum ce vizează exproprierea marilor companii imobiliare pentru relaxarea pieţei chiriilor, transmite dpa.

Decizia, o premieră în Germania, va da, cel mai probabil, startul unei campanii de strângere a numărului necesar de semnături pentru organizarea referendumului.

Susţinătorii propunerii vor ca locuitorii Berlinului să se pronunţe dacă firmele imobiliare ce deţin mai mult de 3.000 de unităţi rezidenţiale în Berlin vor fi expropriate.

Campania a fost lansată de organizaţia 'Deutsche Wohnen & Co. enteignen', ce are ca obiectiv exproprierea locuinţelor deţinute de compania Deutsche Wohnen, care are în proprietate mii de unităţi locative în Germania, şi de firme similare.

Promotorii campaniei vor ca în capitala germană să existe locuinţe accesibile pe o piaţă imobiliară foarte competitivă.

Campania a adunat iniţial anul trecut 77.000 de semnături, o procedură care a dus la decizia de joi a autorităţilor.

Desfăşurarea referendumului trebuie aprobată de Senatul (guvernul) berlinez şi de parlamentul oraşului.

La începutul acestui an, parlamentul berlinez a aprobat o măsură controversată de limitare a creşterii preţurilor la chirii.