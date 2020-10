Germania are o noua strategie de combatere a pandemiei de COVID-19. Merkel: „Probabil este una dintre cele ieftine si mai eficiente metode”

Germania a introdus ventilarea spaţiilor interioare în formula guvernamentală de combatere a pandemiei COVID-19. Cancelarul german Angela Merkel a explicat că noua măsură este, probabil, una dintre cele mai „ieftine şi eficiente” metode de stopare a răspândirii virusului. Potrivit “The Guardian”, ghidul guvernamental de luptă cu coronavirusul a fost completat cu o nouă recomandare: […] The post Germania are o nouă strategie de combatere a pandemiei de COVID-19. Merkel: „Probabil este una dintre cele ieftine şi mai eficiente metode” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.