Germania: Cazurile noi de COVID-19 s-au triplat in prima jumatate a lunii octombrie

Germania a primit recunoaștere la nivel mondial pentru răspunsul său la pandemie: o combinație de restricții timpurii și stricte, dar și teste pe scară largă, care au permis școlilor și o mare parte a economiei să se redeschidă în timpul verii, scrie New York Times. Dar cazurile s-au triplat în primele două săptămâni ale lunii […] The post Germania: Cazurile noi de COVID-19 s-au triplat în prima jumătate a lunii octombrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.