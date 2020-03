Germania: Cea mai mica mortalitate cauzata de COVID-19. Face jumatate de milion de teste saptamanal

Germania, deşi puternic afectată de epidemie, cu 36.508 cazuri confirmate oficial, înregistrează doar 198 de decese, o rată de mortalitate dintre cele mai reduse, de 0,5%, mult sub Franţa (5,2%) ori Spania (7%), scrie stiripesurse.ro. Germania a crescut numărul testelor efectuate pentru depistarea infectării cu coronavirus la 500.000 pe săptămână, această detectare precoce ajutând în The post Germania: Cea mai mică mortalitate cauzată de COVID-19. Face jumătate de milion de teste săptămânal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.