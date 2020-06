Germania: “Copiii nu raspandesc infecția, deci pot reveni in școli și gradinițe”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) În luna aprilie, cercetătorii de la spitalele universitare din Heidelberg, Ulm, Freiburg și Tübingen au testat aproximativ 2.500 de copii și câte un părinte pentru coronavirus și anticorpi, în cadrul unuia dintre cele mai ample studii din lume, cu efecte imediate în plan politic. Concluziile lucrării prezentate marți (15 iunie) sunt […] The post Germania: “Copiii nu răspândesc infecția, deci pot reveni în școli și grădinițe” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.