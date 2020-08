Germania impune test COVID-19 pentru 7 județe din Romania

Șapte județe din România au fost incluse de autoritățile Republicii Federale Germania în lista „zonelor de risc“. Argeş, Bihor, Buzău, Neamț, Ialomița, Mehedinți şi Timiş au fost incluse pe lista zonelor de risc. Această măsură a intrat în vigoare de la data publicării deciziei, respectiv de vineri, 7 august. „Conform informațiilor comunicate public de autoritățile […] The post Germania impune test COVID-19 pentru 7 județe din România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.