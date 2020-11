Germania indeamna statele UE sa inchida partiile de schi pentru a ține sub control coronavirusul

Pe măsură ce se apropie sezonul de sărbătorilor de iarnă, relațiile europene se tensionează pe tema schiului. Germania solicită o abordare coordonată la nivelul UE pentru a menține stațiunile de schi închise în țările alpine, dar Austria vecină nici nu se manifestă nici o flexibilitate pentru un astfel de acord, a declarat joi cancelarul german […] The post Germania îndeamnă statele UE să închidă pârtiile de schi pentru a ține sub control coronavirusul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.