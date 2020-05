Germania: Libertatea fața cu securitatea sanitara

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) În Germania, măsura suspendării anumitor drepturilor fundamentale pe fondul epidemiei de Covid19, a alarmat numeroși experți în drept și comentatori. Îngrijorați că dezbaterea publică sugerează adesea contrariul, aceștia atrag atenția că îngrădirea libertății nu trebuie să fie privită ca de la sine înțeleasă și acceptată ca normă a cărei abrogare necesită […] The post Germania: Libertatea față cu securitatea sanitară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.