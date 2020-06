Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Premierul landului federal Renania de Nord-Westfalia, conservatorul Armin Laschet, a hotărât impunerea unui “lockdown” la nivelul regiunii Gütersloh, în încercarea de a preveni răspândirea infecțiilor izbucnite la abatorul companiei Tönnies, unde peste 1.500 de angajați, între care câteva sute de români, au fost depistați ca purtători ai noului coronavirus. Este prima […] The post Germania: Lockdown regional ca urmare a infecțiilor de la abatorul Tönnies appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.