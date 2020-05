”Germania nu este atat de bogata incat sa ajute pe toata lumea necondiționat”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Șomajul se extinde cu repeziciune, iar perdanții crizei pe care o traversăm vor fi cu precădere întreprinzătorii independenți, avertizează economiștii din Republica Federală. Aceștia spun că mulți oameni vor fi mai săraci ca urmare a crizei coronavirus. Unii pun sub semnul întrebării majorarea pensiilor. Interdicția de contact între oameni și închiderea […] The post ”Germania nu este atât de bogată încât să ajute pe toată lumea necondiționat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.