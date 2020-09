Germania: Peste 40 de percheziții in abatoare, banuite de trafic ilegal cu muncitori din Est

Poliţia germană a efectuat raiduri miercuri dimineaţă devreme în legătură cu o presupusă contrabandă de muncitori ilegali aduşi din Estul Europei pentru industria cărnii, informează dpa, preluată de Agerpres. Aproximativ 800 de poliţişti au fost desfăşuraţi în principal în landurile Saxonia-Anhalt şi Saxonia Inferioară, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei federale în […] The post Germania: Peste 40 de percheziții în abatoare, bănuite de trafic ilegal cu muncitori din Est appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.