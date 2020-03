Germania se va intoarce la austeritate dupa criza Covid-19

Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare în domeniul fiscal după terminarea crizei coronavirusului, urmând a-și plăti datoriile începând cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar în valoare de 750 miliarde de euro, pentru a combate efectele negative ale crizei în cea mai mare economie The post Germania se va întoarce la austeritate după criza Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.