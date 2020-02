Germania va introduce de la 1 martie o noua lege privind imigrația forței de munca! Care sunt condițiile

In Germania o noua lege privind imigratia fortei de munca intra in vigoare la 1 martie. Iata ce prevede aceasta. Sa traiesti si sa lucrezi ca strain in Germania? Nu este chiar atat de usor. Republica Federala nu s-a vazut niciodata ca o tara de imigrare. Insa acum are nevoie de peste un milion de specialisti., conform Deutsche Welle.