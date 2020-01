Germanii au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea noului virus depistat in China și care amenința omenirea

Cercetătorii germani au anunțat joi că au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane în China, potrivit Associated Press, anunță MEDIAFAX.

Până acum, în orașul chinez Wuhan au fost confirmate 41 de cazuri de pneumonie ca urmare a infecției cu un nou coronavirus. Unul dintre pacienți a decedat ca urmare a bolii.

De asemenea, cazuri de îmbolnăvire cu același virus au apărut în Japonia și Thailanda.

Doctorul Christian Drosten, direcotrul Institutului de Virusologie din cadrul spitalului Charitet din Berlin, a declarat că testul dezvoltat de echipa sa va permite laboratoarelor să diagnosticheze în mod fiabil noul tip de coronavirus ”intr-o foarte scurtă perioadă de timp”.

Testul va fi aprobat de Organizația Mondială a Sănătății, iar laboratoarele vor putea comamda de la echipa din Germania o moleculă pentru a compara mostrele prelevate de la pacienții depistați pozitiv, a declarat acesta.

”Deja am început să primim comenzi și vom începe să comercializăm molecula”, a precizat Drosten pentru The Associated Press.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că noul coronavirus din China s-ar putea răspândi la nivel mondial și a îndemnat spitalele din întreaga lume să se pregătească pentru acest scenariu.