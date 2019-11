Gest ASBOLUT SUPERB al Soranei Carstea - Sportiva a DONAT bani pentru dotarea unei maternitați

Maternitatea din Târgoviște a fost dotată cu aparatură medicală vitală pentru copiii născuți prematur, cu sprijinul Organizației Salvați Copiii și al jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea, potrivit mediafax.

Potrivit unui comunicat transmis de Organizația Salvați Copiii, deși Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște îngrijește nou-născuți prematur sau cu diverse patologii grave din mai multe județe din regiunea Sud-Muntenia, aparatura medicală vitală a rămas o promisiune pe hârtie, amânată de autorități.

Astfel, de Ziua Mondială a Prematurității, organizația a dotat maternitatea din Târgoviște, pentru a patra oară. La primirea acestei donații, a fost prezentă și sportiva Sorana Cîrstea, care a oferit sprijin în acest demers.

„Salvarea nou-născuților prematur ar trebui să fie o prioritate națională, de care să fim conștienți cu toții. Nicio mare victorie nu se poate obține fără să ai la dispoziție instrumente bune și o echipă alături de care să construiești. Mă bucur că medicii, Salvați Copiii și nou-născuții prematur m-au primit în echipa lor, aceasta este o echipă a vieții”, a declarat Sorana Cîrstea.

Dintre cele 204 maternități din România, Salvați Copiii a dotat deja un număr de 96, în mod constant, în funcție de nevoile prioritare, transmise de medicii alături de care organizația lucrează.

La Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, Salvați Copiii a donat în ultimii trei ani aparatură medicală în valoare totală de 68.865 de euro, la care se adaugă acum patru monitoare de funcții vitale donate cu sprijinul Soranei Cîrstea și 12 injectomate în valoare de 22.953 de euro achiziționate cu ajutorul susținătorilor campaniei de reducere a mortalității infantile.

Instituția are în grijă anual aproximativ 2.000 de nou-născuți, dintre care, în 2018, 237 s-au născut prematur, iar în primele șase luni ale anului 2019, numărul prematurilor fiind de 112.

„Ca maternitate de grad 3, de doi ani îngrijim prematuri din toată regiunea - Prahova, Argeș, Ialomița, Teleorman, Vâlcea, Olt. Ne-am dori o mai mare implicare a Ministerului Sănătății. Așteptăm cu nerăbdare dotarea cu incubatoare promisă de aproape patru ani și ne dorim obținerea finanțării pe axa prioritară, a maternității din Târgoviște, singura maternitate de grad 3 din țară uitată de finanțare de doi ani, în ciuda numeroaselor memorii și solicitări”, spune dr. Roxana Aldea, șef secție neonatologie Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște.

În 2018, în Romania s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalității infantile de 6,5 la mie, spun reprezentanții Salvați Copiii. Jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viață (mortalitate neonatală), arată datele, iar o cauză majoră este lipsa aparaturii medicale performante.

Ratele mortalității infantile variază puternic la nivelul județelor. Astfel, județele cu cele mai scăzute rate ale mortalității infantile în 2018 (potrivit datelor provizorii INS) sunt: Dâmbovița (2,9‰), Ilfov (4,1‰), Arad și Timiș (4,5‰), Iași și Alba (4,8‰) și Mun. București (3,6‰). La polul opus, cu rate ale mortalității de trei și de două ori mai mari, se află Tulcea (15,5‰), Botoșani (12,9‰), Sălaj (11,5‰), Călărași (11,2‰) și Caraș-Severin (10‰).

Pentru a putea salva cât mai multe vieți, prin dotarea maternităților cu aparatură performantă, Salvați Copiii România a lansat un apel către companiile din Romania de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.