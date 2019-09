Gest CONTROVERSAT facut de Teodor Melescanu in plenul Senatului

Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul ALDE, Teodor Melescanu, propus de PSD pentru sefia Senatului a facut un gest controversat in plenul Senatului. Melescanu a intrat in Senat singur si s-a dus direct in bancile alocate senatorilor PSD. In mod normal, Melescanu statea alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pe locurile ALDE. Calin Popescu Tariceanu, despre deciziile pe care le-a luat partidul in sedinta ALDE Gestul lui Melescanu poate fi interpretat drept un semnal ca acesta va pleca din ALDE si va trece la PSD. Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca in cazul in care Melescanu nu renunta la candidatura pentru sefia Senatului, cu sustinerea PSD, atunci va fi exclus din ALDE. Daca Melescanu va fi exclus, atunci grupul ALDE se va desfiinta p ...