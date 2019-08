Gest extrem al unui bucurestean. Barbatul si-a ucis mama cu aparatul de microunde - VIDEO

crima bucuresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O crima odioasa s-a petrecut ieri seara in Bucuresti. Un barbat in varsta de 46 de ani si-a ucis mama cu aparatul de microunde din bucatarie! Vecinii au auzit tipere si au sunat la 112. Politistii ajunsi la apartamentul femeii in varsta de 74 de ani, din sectorul 1, au descoperit ca aceasta fusese lovita cu aparatul electrocasnic pana cand a murit. ”In aceasta seara, prin apel 112, o persoana a sesizat ca intr-un apartament vecin se aude scandal intre cele doua persoane care locuiesc acolo, mama si fiu. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 1, care, cu sprijin din partea colegilor de la pompieri (descarcerare), au spart usa apartamentului si au patruns in locuint ...