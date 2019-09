Gest extrem din cauza saraciei. Un om a murit

112 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi frati au cazut in gol de la etajul cinci al blocului in care locuiau, din municipiul Baia Mare, unul dintre ei decedand in urma impactului, iar celalalt a fost spitalizat cu traumatisme multiple, a precizat, duminica, dispeceratul ISU Maramures. Conform aceleiasi surse, victima care a supravietuit se afla in stare grava, iar dupa efectuarea manevrelor de stabilizare a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un barbat s-a inecat dupa ce si-a cerut iubita in casatorie, sub apa, in timpul unei vacante - FOTO Unul dintre vecini celor doi frati a declarat presei ca cei doi tineri locuiau singuri in apartament si traiau din vanzarea de obiecte la targul auto saptamanal care se organizeaza ...