Gest facut de membrii trupei Metallica 

Metallica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formatia americana Metallica, aflata la Bucuresti miercuri seara, pentru a sustine un concert pe Arena Nationala, s-a alaturat initiativei #NoiFacemUnSpital si a donat suma de 250.000 de euro. Ce se pune in vanzare la turneul formatiei "Metallica" - FOTO Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu de la "Daruieste viata" au facut anuntul pe , unde au publicat o fotografie cu cei patru membri ai trupei: James Hetfiled, Lars Ulrich, Robert Trujillo si Kirk Hammet. Muzicienii au facut donatia prin intermediul fundatiei lor, All Within My Hands. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (function(win ...