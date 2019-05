Gest facut de un antrenor roman care i-a lasat muti pe arabi

Razvan Lucescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Razvan Lucescu a obtinut o performanta remarcabila in Grecia, unde a luat titlul cu PAOK Salonic dupa o pauza de aproape 35 de ani. Tehnicianul a refuzat sa ia drumul tarilor arabe unde ar fi castigat enorm, la fel ca cei mai multi tehnicieni romani. Managerul Narcis Raducan a dezvaluit ca i-a propus, prin intermediul unui agent, sa plece in tarile arabe, unde putea fi platit "regeste". Fiul lui Mircea Lucescu a refuzat si a ramas pe banca tehnica a celor de la PAOK pentru a antrena in fotbalul mare. Razvan Lucescu este campion în Grecia, iar Mircea Lucescu a "dat din casa": "Asta facea, de cand era mic" "Razvan Lucescu intra intr-o categorie selecta ...