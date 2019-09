Gest fara precedent al tatalui Gabrielei Cristea Isi cauta familie la “mica publicitate”!

gabriela2

Ajuns la capatul puterilor si al resurselor financiare, tatal Gabrielei Cristea a recurs la masuri drastice pentru a-si asigura un trai bun.



Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca Gabriela Cristea a plecat de acasa atunci cand inca era un copil, iar in tot acest timp nu a mai tinut legatura cu cei care i-au dat viata.



Ce-i drept, parintii prezentatoarei TV au incercat de cateva ori o impacare, insa, Gabriela nici nu a vrut sa auda, din motive stiute numai de ea.Sotia lui Tavi Clonda nu a cedat nici macar in clipa in care mama ei a murit, preferand sa mearga la cimitir la cateva zile dupa inmormantare. Tragedia nu a apropiat-o pe vedeta nici de tatal ei, care a chemat-o de cateva ori sa il vada. Trecut de 65 de ani, Eugen Cristea are probleme grave cu inima, fiind cu un picior in groapa. El este nevoit sa se ingrijeasca si intretina de unul singur.



A ajuns la limita saraciei!



Pentru ca are o pensie extrem de mica, iar medicamentele care il tin in viata sunt scumpe, barbatul ramane uneori si fara bani de paine. El si-a scos vila la vanzare cu 200.000 de euro, insa nu a gasit pe nimeni interesat sa o cumpere. Ajuns in pragul disperarii, tatal Gabrielei Cristea a inchiriat una dintre camere unui barbat, pentru a mai castiga cateva sute de lei. Insa, Eugen Cristea tot are probleme financiare mari, asa ca i-a venit o idee nastrusnica. Daca se va concretiza, isi va dezmosteni copii:”A dat anunt ca este in cautarea unei familii care sa se ocupe de el, sa il ingrijeasca, sa ii plateasca facturile. In schimb, face un act notarial in care o sa scrie ca acei oameni vor primi casa dupa moartea lui”, a declarat un apropiat al barbatului pentru CANCAN.ro.

