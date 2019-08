Gest fara precedent: Trump a publicat pe Twitter o imagine strict secreta

Președintele american Donald Trump a publicat o fotografie realizată după un test eșuat al unei rachete iraniene, fotografie strict secretă, potrivit Digi24. „Statele Unite ale Americii nu au fost implicate în accidentul catastrofal din timpul pregătirilor finale ale lansării rachetei Safir SLV de la centrul de lansare din Semnan, Iran”, a scris Donald Trump , care a adăugat și o notă sarcastică la final: „Urez cele mai calde urări Iranului și succes în aflarea adevărului”.

Problema o reprezintă, însă, fotografia care însoțește tweet-ul prezidențial și despre care mai mulți analiști americani spun că deconspiră metodele prin care americanii obțin informații clasificate. Donald Trump a refuzat să spună dacă fotografia respectivă era una secretă sau nu.

Un fost ofițer CIA a declarat că imaginile din satelit fac parte, în mod clar, din registrul informațiilor clasificate. „Dacă Donald Trump a luat imaginea și a postat-o apoi, pur și simplu, pe Twitter, e rău”, a spus fostul ofițer CIA. „Dar nu cred că așa s-a întâmplat. Sunt convins că a întrebat înainte dacă poate să o publice și cei din servicii i-au spus că nu e nicio problemă”.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3