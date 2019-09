Gestul ei spune TOT despre adevarata lor relatie! Ce a facut Andreea Balan cand l-a vazut pe tatal ei - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan s-a casatorit religios cu George Burcea, duminica, la biserica Sfanta Treime Dudesti din Capitala. Tot astazi, artista a botezat-o pe Clara Maria, fetita pe care a adus-o pe lume in luna martie. Zeci de apropiati, rude si prieteni, au fost alaturi de Andreea Balan si de sotul ei, George Burcea, in ziua nuntii. Bunica si tatal artistei au fost foarte emotionati cand au vazut-o in rochia de mireasa. Andreea s-a oprit si si-a luat bunica in brate. Andreea Balan a fost condusa spre altar de Aurelian Temisan, nasul ei. George Burcea, sotul Andreei Balan, a intrat in biserica alaturi de nasa Monica Davidescu. Iata ce s-a servit la nunta Andreei Balan! Invitatii au avut parte de un meniu interesant - FOTO Pe rochia de mir ...