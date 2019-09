Gestul emotionant al unei tinere insarcinate, cu o luna inainte de a naste. A fost de acord ca organele sotului ei sa salveze alte vieti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimele luni, numarul donatorilor de organe a inceput sa creasca in Romania, iar reprezentantii Agentiei Nationale de Transplant spera ca aceasta activitate sa revina la nivelul din anii in care tara noastra se putea compara cu statele mult mai experimentate in acest domeniu. „Fiecare donator poate salva cinci vieti. Acesta este un efort al intregii echipe ANT, al oamenilor care pun diagnosticul de moarte celebrala, al oamenilor care realizeaza transplantul, ultima etapa in aceasta verigica terapeutica, este un rezultat colectiv care da rezultate. A dona organe este un gest de altruism profund si pentru care, chiar daca nu nominal, familile celor care primesc le sunt toata viata recunoscatoti, celor care sunt de acord c ...