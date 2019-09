Gestul emotionant al unui politist pentru o femeie care a furat oua pentru a-si hrani copiii

O femeie care intretine singura o familie numeroasa cu doar 120 de dolari pe luna a recurs la un gest necugetat. Uneori saracia ii impinge pe oameni la lucruri mai putin placute si asta a facut si doamna Johnson. Din fericire, fapta sa nu a fost pedepsita, ba dimpotriva.

Ce a facut un politist pentru o femeie care a furat cinci oua

Doamna Johnson este o femeie care creste singura doua fiice, nepoate si doi nepoti cu varste cuprinde intre 1 si 3 ani. Venitul lunar al femeii este de numai 120 de dolari. Dupa ce timp ce doua zile copiii nu au mancat absolut nimic femeia a plecat la supermarketul local pentru a cumpara oua. Femeia avea doar 1,25 dolari in buzunar, o suma infima pentru cumparaturile de care ar fi avut nevoie.

Impinsa de saracie femeia a recurs la un gest disperat si a furat cinci oua de pe raft, dar pentru ca ouale s-au spart in buzunar angajatii magazinului au oprit-o si au chemat politia. „Nu sunt un hot prea bun”, a marturisit doamna Johnson. Ofiterul William Stacy, cel care a raspuns la apelul angajatilor de la supermarket a decis sa nu o aresteze pe femeia disperata daca ii promite ca nu va mai fura. Reprezentantii magazinului au renuntat la acuzatii, iar doamna Johnson a plecat acasa. In momentul in care politistul a vazut locuinta si familia numeroasa pe care o are de intretinut i-a cumparat o cutie cu oua.

Doamna Johnson a primit mancare de la colegii politistului

A doua zi ofiterul William si colegii sai au venit la casa femeii cu doua masini incarcate cu produse alimentare. Ulterior, politistii au hotarat sa infiinteze un fond pentru aceasta femeie si familia ei numeroasa ca sa poate primi donatii. „Ultima oara cand am vazut atata mancare aveam 12 ani si am ramas cu bunica… Am plans toata ziua.”, a povestit doamna Johnson.

Povestea doamnei Johnson a devenit cunoscuta dupa ce politistul a facut public pe retelele de socializare gestul la care a fost nevoita femeia sa recurga din cauza foamei. „Femeia aceasta nu va indura foame”, a spus seful politiei.

