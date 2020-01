Gestul Emotionant Facut De Echipa Kanal D si Gabriela Cristea

Vestea ca domnul Nicu s-a stins din viata a cazut ca un trasnet pentru echipa „Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea a fost profund indurerata la auzul acestei vesti triste si a tinut sa faca un gest extrem de emotionant pentru domnul Nicu, cel care i-a fost participant in emisiune si care a starnit rasul tuturor cu umorul lui iesit din comun.

Imediat dupa ce doamna Elena a confirmat decesul domnului Nicu, Gabriela Cristea si-a rugat colegii sa posteze, pe pagina oficiala de Facebook a emisiunii sale, o fotografie cu domnul Nicu, acolo unde telespectatorii si toti cei care l-au indragit in emisiunea sa, sa-i spuna cateva cuvinte de adio.

„Un om deosebit si plin de viata, Dumnezeu sa-l ierte / Un om extrem de amuzant, metru cu zambetul pe buze / Dumnezeu sa il ierte si sa ii fie tarana usoara!! Condoleante familiei!!!! Domnul Nicu va ramane in amintirea noastra un om cu zambetul pe buze!!!! / Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, chiar de l-am vazut doar la TV, regret enorm …odihneasca-se in pace, condoleante familiei” au scris oamenii, pe pagina oficiala de Facebook a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.

