Gestul emotionat facut de Andra in Saptamana Mare. Toata lumea a felicitat-o

In Saptamana Mare, Andra a mers la un camin pentru batrani, unde a dus cadouri.. Gestul ei i-a impresionat pe internauti.

Cantareata a mers la azilul de batrani impreuna cu sotul ei, prezentatorul de televiziune Catalin Maruta. Le-a dus batranilor mai multe cadouri si a fost extrem de impresionata de caldura cu care a fost primita.

„Sa fim mai buni inseamna mai ales sa daruim din timpul nostru, din atentia si energia noastra. Un cozonac e binevenit, dar mai mult e apreciata o imbratisare. Am fost azi alaturi de Catalin la Caminul de batrani de la Straulesti sa daruim pachete, dar mai ales ca sa ii inveselim si sa ii ascultam.

Poate nu aveti cum sa faceti cadouri scumpe, dar nici nu e nevoie, m-as bucura sa va rupeti macar o ora din timp si sa mergeti cu prietenii la un astfel de loc. Atentia voastra ii va bucura enorm! Uitati numai ce primire calduroasa mi-a facut bunica aceasta. M-am topit de dragul ei!”, a povestit Andra in mediul online.

Gestul Andrei a fost extrem de apreciat de internauti:

„Minunea mea cu suflet mare!”, „Bine ar fi sa urmeze si alte persoane exemplul vostru!”, „Jos palaria pentru astfel de gesturi”, „Ati facut bine, dar nu trebuie sa va laudati”, „Binele se face in secret”, „O inima si un suflet de aur”, „Ai un suflet asa de bun”, „M-ai emotionat pana la lacrimi. Frumos gest…”.

Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc. S-au casatorit in anul 2008. Andra si Catalin Maruta au impreuna doi copii: David si Eva. Cununia religioasa a avut loc in data de 23 august 2008 la Targu-Jiu, orasul natal al mirelui, nunta lor fiind una de poveste. Catalin Maruta si Andra au avut cununia civila in 10 august acelasi an, la Primaria Sectorului 3 al Capitalei, nasi fiindu-le Dana si Cornel Ciocan. Nasii celor doi copii ai cuplului au fost Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj si partenera lui de viata, Ana Maria.

