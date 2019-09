Gestul facut de doi politisti care a devenit viral pe Internet. Au ajutat un copil sa ajunga de urgenta la spital

Gestul facut de doi politisti care a devenit viral pe Internet starneste ropote de aplauze. Printre oamenii care au comentat a iesit in evidenta un mesaj: „Asa arata si se comporta politistii eroi, acestia sunt politistii pe care vrem sa ii stimam, sa ii respectam si sa ii ajutam. Acestia sunt oameni adevarati”. Totul a plecat de la postarea unui utilizator pe Facebook. Adrian Laceanu a povestit cum a fost nevoit sa ajunga de urgenta cu copilul la spital si modalitatea prin care a fost ajutat de politisti.

„Ieri am avut neplacerea sa ajungem cu cel mic la Grigore Alexandrescu, deoarece a dorit sa vada ce e mai tare, poarta metalica sau capul lui. Cum rezultatul este de asteptat, ca doar nu a jucat Romania cu Malta, Andru a avut de suferit. Dupa oprirea sangerarii am bagat baiatul in masina si hai rapid la spital, cu avarii dar circuland regulamentar.

Dupa 2 semafoare hop si un echipaj, sa ma atentioneze de avarii. Le-am explicat ce a patit baiatul si ca nu am vrut sa solicitam ambulanta pentru ca si asa sunt putine ambulante in Bucuresti, iar reactia lor de admirat, a fost sa-i urmez escortandu-ne pana la spital. Multumim pentru gestul facut”, a scris utilizatorul pe o retea de socializare. Pentru ca mesajul s-a viralizat pe internet, Ministerul Afacerilor Interne a decis sa-i faca si cunoscuti pe cei doi politisti pe care toata lumea ii aplauda la scena deschisa

Comunicatul Ministerului de Afaceri

Silviu si Sorin veneau de la un accident si mergeau spre Piata Presei Libere, unde au fost repartizati in acea zi.

La iesire din Pasajul Obor au vazut o masina, cu luminile de avarie in functiune, care se strecura printre celelalte autovehicule din trafic.

– Sigur se intampla ceva, a spus Silviu. Hai sa vedem!

La primul semafor i-au ajuns din urma.

– Buna ziua! De ce mergeti cu avariile? S-a intamplat ceva?

– Copilul meu s-a lovit la cap si sunt in drum spre spital! E aici, pe bancheta din spate, nu stiu cat de grav e! Sunt disperat, ma intelegeti?

– La Grigore Alexandrescu mergeti?

– Da! N-am mai sunat la salvare pentru ca suntem destul de aproape.

– Mergeti dupa noi! Va insotim pana la spital. O sa pornim semnalele luminoase si o sa o luam pe linia de tramvai ca sa ajungem mai repede.

Dupa cateva minute, ajung in fata spitalului, iar politistii le indica parintilor pe unde sa intre spre camera de garda.

Gestul lui Silviu si Sorin este unul simplu, dar care dovedeste ca exista si politisti care isi inteleg menirea, aceea de a fi mereu alaturi de oameni si de a intinde o mana de ajutor celor aflati intr-o situatie dificila.

Domnule Adrian Laceanu, doamna Stanica Milena, ei sunt politistii carora le-ati adresat multumirile dumneavoastra. Permiteti-ne sa le alaturam si pe-ale noastre!

Multumim, Silviu si Sorin, pentru modul exemplar in care va faceti meseria!

