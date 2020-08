Gestul inediat al directorului CT Bus. Mesaj de admiratie si incurajare

Duminica este ziua pentru și despre familie. Și totuși, gândul îmi zboară și la „familia extinsă", la familia CT BUS.

Dintre colegi, doamna Georgeta Oprea este cea de la care avem cu toții ceva de învățat, este un model de perseverență, iar povestea ei este cel puțin ieșită din comun: de 14 ani face parte din echipa R.A.T.C /CT BUS, ca vopsitor. O meserie cel puțin inedită pentru o femeie.

Ei bine, și mai inedit este faptul că, de fapt, și-a dorit mereu să conducă un autobuz:

,,În fiecare excursie în care am mers cu colegii, niciodată nu am putut sta pe scaun în autocar! Mereu stăteam pe culoar, cât mai aproape de șofer, pentru a vedea exact cum conduce, ce înseamnă manevrarea unei mașini mari. De când mă știu mi-au plăcut mașinile mari, condusul.’’

Timp de mulți ani, situația familială nu i-a permis să-și urmeze visul, iar când lucrurile păreau să se așeze, au apărut îndoielile și temerile. A făcut școala de șoferi pe ascuns, din teama de a nu fi luată în râs, mai ales că nu multe doamne aleg să-și schimbe meseria la 53 de ani.

Se temea că nu vom dori să o angajăm ca șofer pentru că astfel am pierde un vopsitor prin mâna căruia au trecut sute, poate mii de autobuze, și care și-a demonstrat, de fiecare dată, profesionalismul.

A luat permisul cu brio, așa că nu s-a oprit aici: a așteptat cu emoție următorul anunț de angajare al CT BUS pentru șoferi. Doamna Geta spune că nu a tentat-o nicio secundă să plece la o altă companie sau să-și încerce norocul în străinătate:

,,Cunosc mulți șoferi de TIR, sunt moderator a peste 20 de grupuri online de TIR-iști și de mașini mari de colecție, vechi și noi. Am discutat cu ei, e greu să fii plecat atâta vreme prin țări străine, dorul de casă e mare!’'

Așa se face că printre cei 11 șoferi angajați de curând se numără și doamna Geta, care se alătură astfel celorlalte 10 femei care conduc autobuzele CT BUS.

Surprinși de schimbarea bruscă de carieră, colegii au invitat-o pe traseu, pentru a-i împărtăși din secretele meseriei:

,,Am parcurs deja toate traseele. Asta e ceea ce îmi doresc să fac, asta mă reprezintă!‘’

Îi urez drumuri line și serviciu lung, plin de satisfacții, alături de CT BUS!